MLB／賈吉34轟 創洋基隊史明星賽前新高 仍領先大谷5轟

洋基隊「法官」賈吉擊出本季第34支全壘打。（路透）

洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）13日再度開轟，對金鶯隊之戰5局上轟出中外野方向431英尺陽春砲，本季第34支全壘打出爐，締造隊史在明星賽前最多轟紀錄，洋基終場6：1獲勝，和金鶯之間已無勝差。

金鶯隊先發投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）首局就被威爾斯（Austin Wells）轟出3分砲，5局上再被

索托（Juan Soto）、賈吉連續開轟，投5局失6分吞敗，挑戰本季第12勝失利、終止3連勝。

賈吉對金鶯連續兩天開轟，目前34轟穩居大聯盟全壘打王，道奇 隊大谷翔平 13日對老虎隊之戰出現第29轟，也是生涯第200轟，在大聯盟排名第2、國聯第1。

來源：ESPN MLB

洋基傳奇球星馬里斯（Roger Maris）1961年明星賽前33轟，季末61轟寫下大聯盟單季最多轟紀錄；賈吉前年明星賽前33轟追平馬里斯，季末62轟改寫美聯單季最多轟紀錄，今年明星賽前火力更猛，14日對金鶯最後一戰還有機會更新數字。

金鶯作客巴爾的摩前，已經連續8個系列賽未占優勢、輸掉其中7個，洋基對金鶯連贏兩場後確定勝出，在美聯東區仍居第2，只落後金鶯千分之二勝率。

洋基先發投手希爾（Luis Gil）投6局失1分，結束4連敗，成為全隊首位奪下10勝的投手。

賈吉表示，羅德里奎茲不好對付，首局先攻下1分，威爾斯逮到失投追加3分砲，這對全隊和希爾都很重要，讓他更有信心投球。