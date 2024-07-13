MLB／大谷200轟紀錄日 見證道奇9局下丟5分延長賽吞敗

大谷翔平。（路透）

大谷翔平 的大聯盟生涯200轟，就是在13日誕生，第5局敲出陽春砲，卻無緣以勝利相稱，道奇 隊在9局下被攻下5分追平，進而在延長10局以9：11輸給老虎隊。

大谷此役4打數敲出2安打，另有2次保送、1次盜壘成功，首局以三壘打開路，並跑回道奇的第1分，第5局面對蒙特洛（Keider Montero）在5號位進壘的85哩變速球，打出右外野牆外，這發陽春砲在當下幫助道奇取得3：2領先。

大谷在生涯第7季、第2848打數敲出第200轟，過去三年分別46、34、44轟入袋，加速他的全壘打累積進程，13日敲出本季第29轟持續居大聯盟第二、國聯第一，僅次於洋基隊賈吉（Aaron Judge）的34轟。

「真的不可思議。」道奇教頭羅伯茲 （Dave Roberts）表示，「他有盜壘、有全壘打，打出驚人的MVP級賽季，想想他在大聯盟短短日子，還有一段時間在傷兵名單度過，這麼快就累積200轟，這樣的速度真的令人印象深刻，只是很可惜，我們今天無法以勝利為他的200轟慶祝。」

道奇輸掉一場難堪的敗仗，帶著9：4領先進入9局下卻翻盤，瓦納斯科（Ricky Vanasco）面對3人次被敲3安打先掉2分，菲利普斯（Evan Phillips）接手擋不住老虎攻勢，凱利（Carson Kelly）安打再追回1分，奇斯（Colt Keith）補上追平兩分砲，兩隊以9：9進入延長賽，由老虎在延長10局厄謝拉（Gio Urshela）兩分砲贏球。

道奇本季在8局後領先的比賽原先是47勝0敗，13日首度破功，敲出追平轟的奇斯表示，「老實說，這可能是我生涯中最酷的時刻之一，面對道奇，他們有一票億級球星，而我們卻能擊敗他們，有趣喔！」