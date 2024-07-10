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MLB／大谷翔平敲安盜壘但退場 道奇被打爆野手上來投

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊今(9)天遇到國聯王者費城人隊，被對手敲出12支安打包含3轟，以1：10慘敗，大谷翔平雖然2打數1安打外加1次盜壘，但分數差距過大，中間提前退場休息，道奇隊也派出野手登板吃局數。

大谷翔平擔任先發第1棒、指定打擊，首打席遭到3球三振，3局上在1出局後敲出安打，並且成功盜上二壘，然而後面兩棒都吞K，未能進帳分數。

道奇隊在落後9分情況下，到5局上才靠畢吉歐（Cavan Biggio）的陽春砲破蛋，大谷翔平隨後選到四壞保送上壘，但仍未能跑回本壘，而7局上則被代打換下。

大谷翔平總計2打數1安打，締造本季第21盜，生涯第1次演出連3場盜壘，打擊率上升到3成15，前一次打到一半被換下已經是5月16日的事情。

道奇隊先發投手米勒（Bobby Miller）投4局被敲10支安打、丟掉9分，其中透納（Trea Turner）4局下的滿貫砲、史托特（Bryson Stott）陽春砲造成重大傷害。

7局下大谷前隊友馬許（Brandon Marsh）也為費城人敲出一發陽春砲，面對9分落後，道奇隊乾脆換上野手赫南德茲（Enrique Hernandez）救火，不僅抓下7局下最後1個出局數，8局下續投還演出三上三下，生涯繼2018年後再次登板。

費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）則是5局被敲3支安打僅失1分，另有7次三振，然而僅投76球就因左下背部緊繃，提前退場。

另外中外野手羅哈斯（Johan Rojas）也在7局下被觸身球打到右手腕退場，對好不容易迎接哈波（Bryce Harper）、史瓦柏（Kyle Schwarber）歸隊的費城人隊來說，不是好消息。

道奇 費城 大谷翔平

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