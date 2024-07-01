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MLB／賈吉第31轟擒藍鳥 打擊率追平大谷

記者藍宗標／綜合報導
洋基隊「法官」賈吉首局就開砲。（ 路透）
洋基隊「法官」賈吉首局就開砲。（ 路透）

洋基隊「法官」賈吉（ Aaron Judge）6月30日首局開砲，本季第31轟成為致勝一擊，領軍8：1擊敗藍鳥隊，目前31轟、82分打點都是大聯盟最強，打擊率3成16在美聯排名第2，挑戰三冠王本錢十足。

洋基作客多倫多，賈吉在4連戰前3戰全壘打熄火，此役1局上面對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman），在1出局一壘有人時，揮出中外野方向423英尺兩分砲，攻下勝利打點，幫助洋基在系列賽打平。

這是賈吉對決高斯曼第5支全壘打，也是所有敵隊投手最多，生涯累積288轟在洋基隊史獨居第7，超越退役名將威廉斯（Bernie Williams）。

賈吉4打數2安打、攻下兩分打點，吞下兩次三振，本季打擊率從3成13升至3成16，在大聯盟和道奇隊巨星大谷翔平並列第2，只落後天使隊三壘手倫吉佛（Luis Rengifo）的3成17。

賈吉6月打擊率4成09、全壘打11支、打點37分，本季長打率7成08、整體攻擊指數（OPS）1.144也在大聯盟排名第1。

洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）投5局被揮出3支安打、失1分，飆出6次三振，拿到本季首勝，他說：「球路和控球完美結合。」

洋基 大谷翔平 道奇

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