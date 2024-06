MLB／球迷超美技徒手接175公里界外球 笑問「會有合約嗎？」

觀眾席上的美技不罕見,但24日出現在金鶯隊坎登球場的這一球,已讓大聯盟官網評價可能是今年的最佳好球,

這位球迷名為提姆.拜爾(Tim Byer),24日與太太、女兒一起進場欣賞金鶯迎戰守護者隊的比賽,第3局奈勒(Josh Naylor)一記擊球初速108.5哩(約174.6公里)、飛行距離415呎的界外球,直朝一壘側靠近右外野的上層看台而來,拜爾在欄杆邊伸長了手,徒手攔截這球,沒讓這球飛到尤托街(Eutaw Street)上。

拜爾用右手接到這球,左手還夾著手機和啤酒,神乎其技博得現場球迷歡呼,而轉播單位隨後也找上他,一問發現果然有棒球底子,拜爾在25年前是州冠軍球隊切薩匹克高中(Chesapeake High School)的外野手。

進場看球資歷已有30年,這是拜爾第一次接到界外球,他笑答:「這能贏得一份合約嗎?」可惜的是,他的太太當時帶著女兒去充氣城堡玩,錯過現場直擊。

Right place, right time for this @Orioles fan. 🤯 pic.twitter.com/C9Au0VZ6m5