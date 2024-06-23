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MLB／「超黏」大都會終結者疑用外部物質 1球未投遭驅逐

記者陳宛晶／即時報導
大都會隊終結者迪亞茲(左)23日登板後一球未投，就遭判定使用外部物質而下場。(路透)
大都會隊終結者迪亞茲(左)23日登板後一球未投，就遭判定使用外部物質而下場。(路透)

MLB大都會隊終結者迪亞茲（Edwin Díaz）今天登板一球未投，就因手部有外部物質遭到驅逐出場，將面臨10場禁賽處分，而他賽後大感不解，他稱手上的外部物質是「我一直有在使用的東西」，卻在今天第一次被抓，讓他直喊真的很驚訝。

大都會今天以5：2擊敗小熊隊，原本在第九局要上場關門的投手是迪亞茲，但在三壘審摸他的手部後認定黏黏的、有外部物質，遭到驅逐出場，大都會換上史密斯（Drew Smith）守成。

迪亞茲賽後表示，「我用的東西一直都一樣，他們一直都有檢查，檢查完後也都讓我投球，他們沒有在我的手套、球帽、腰帶發現有任何異常，那我當然就會繼續使用。」

此役擔任三壘審的卡拉帕札（Vic Carapazza）表示，「那絕對不是止滑粉和汗水的混合物，我們經手超過1000次檢查，我知道那是什麼感覺，真的超黏。」

林多（Francisco Lindor）賽後也被問到此事，他對隊友表達相挺，「我依然愛他、依然支持他，我相信他所說的。」進一步被問到大都會過去一年有三位不同投手因使用外部物質遭到禁賽，是否意味什麼，林多：「這和大都會無關，這是個人行為，只是發生這樣的狀況確實很不幸。」

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