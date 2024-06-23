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MLB／郭泓志重返道奇開球 柯蕭難忘他火力

體育新聞組／綜合報導
郭泓志受邀在道奇球場開球。(美聯社)
郭泓志受邀在道奇球場開球。(美聯社)

台灣「不死鳥」郭泓志21日重回道奇球場為比賽開球，總教練羅伯茲回憶兩人20年情誼，前隊友柯蕭難忘他的打擊火力。

中央社報導，42歲的郭泓志曾效力道奇體系10多年，最後一次在道奇球場投球是2011年。他受訪時表示，這座球場充滿了回憶，特別是牛棚區，因為當年總是在牛棚待命。

郭泓志效力道奇時，曾與南韓球星朴贊浩、日本名投黑田博樹同隊，同為亞洲頂尖球員。如今道奇隊網羅了日本「二刀流」名將大谷翔平、投手山本由伸。被問到當年也頗具二刀流實力，郭泓志笑說「差很遠，他比較厲害」。

道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)與郭泓志相識20年，兩人見面時熱情擁抱，互相寒暄近況。羅伯茲一見到郭泓志，就摸著郭的手臂，稱讚他體態維持很好，開玩笑說當晚的比賽需要郭泓志上去投一局。

除了總教練是舊識，目前道奇隊上唯一僅存的郭泓志隊友就屬柯蕭(Clayton Kershaw)。36歲的柯蕭目前在傷兵名單，仍隨隊練習。

柯蕭受訪時表示，當年進入道奇隊時，受到郭泓志照顧，「他(郭泓志)一直對我很好，當年我是一個年輕人，他總是對我笑，跟他在一起總是很開心。」

道奇 羅伯茲 日本

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