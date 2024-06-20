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MLB／教士瓦德隆蝴蝶球太會跑 哈波雙響砲救不了費城人

記者藍宗標／即時報導
瓦德隆。(路透)
瓦德隆。(路透)

教士隊先發投手瓦德隆（Matt Waldron）再展蝴蝶球威力，今(19)天對費城人隊先發7局只失1分，優質表現奪下本季第5勝，幫助教士5：2獲勝，終止最近5連敗、客場9連敗。

瓦德隆用104球完成7局任務，被揮出5支安打，飆出6次三振，唯一失分是3局下被哈波（Bryce Harper）轟出陽春砲，此役投48顆蝴蝶球是本季單場最多，讓費城人打線吃足苦頭，他說：「碰到聯盟最好的球隊之一，給了我前進的信心。」

教士本季對戰費城人前5場都落敗，今天最後一次交手，打完前6局1：1僵持，開路先鋒阿拉斯（Luis Arraez）7局上關鍵安打攻下超前分，8局上東岡（Kyle Higashioka）揮出3分打點三壘打，費城人大勢已去。

阿拉斯前年效力雙城隊，以打擊率3成16奪下美聯打擊王，去年轉戰馬林魚隊又以3成54成為國聯打擊王，上個月被交易到教士，繼續扮演「安打製造機」，今天5打數2安打，成為大聯盟本季百安第1人。

哈波8局下追加陽春砲，生涯第27次單場雙響砲，本季17轟追平史瓦柏（Kyle Schwarber），並列費城人第1，兩人在國聯排名第4。

費城人左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發6局失1分、無關勝敗，未能成為大聯盟首位11勝投手，仍和皇家隊盧戈（Seth Lugo）並列榜首。

費城 皇家

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