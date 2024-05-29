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MLB／大谷翔平解鎖花旗球場 隔10場開轟 教頭：回到100%

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

道奇隊日本球星大谷翔平暌違10場、46打席再次開轟，今天面對大都會隊的一發2分砲，幫助道奇隊以10：3拿下3連勝，也為自己再多解鎖一座新球場開轟的成就。

道奇隊今天全場敲出4轟，2局上史密斯（Will Smith）率先開砲，8局上平手時史密斯再轟出第2發陽春砲，單場雙響，大谷翔平也在同一局轟出2分砲，道奇隊該局狂取6分，9局上海沃德（Jason Heyward）也轟出陽春砲。

大谷翔平全場5打數2安打，除了8局上開轟外，5局上的安打也貢獻1分打點，打擊率回升到3成30，OPS則來到1.010，生涯首次在花旗球場開轟，還剩下6座球場待解鎖，分別是紅雀、響尾蛇、費城人、紅人、馬林魚、海盜隊主場。

大谷翔平前一次開轟已經是美國時間5月17日的大谷翔平日，他在16日時曾被牽制球砸到左大腿，昨天的雙重賽第2場也因此休兵，今天開轟之後，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我認為他已經100%了。」

羅伯茲指出，大谷翔平雖然首打席敲出飛球出局，但擊球十分強勁，是對方的守備太好，「後來他就敲出反方向全壘打，就跟我賽前說的一樣，他已經找回狀態，只要能夠打到好球，就能展現該有的力量。」

道奇隊能攻下大分，史密斯全場敲出3安打、2打點另有3得分，表現亮眼，羅哈斯（Miguel Rojas）則是5打數4安打；先發投手派克斯頓（James Paxton）3局無失分退場後，採取牛棚車輪戰，動用6名投手收下勝利。

大谷翔平 道奇 羅伯茲

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