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MLB／大谷翔平敲三壘打但也領3K 道奇本季首吞4連敗

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平25日單場3K。(美聯社)
大谷翔平25日單場3K。(美聯社)

道奇隊近況慘淡，25日再以1：3不敵紅人隊，吞下本季最長的4連敗，陣中日籍球星大谷翔平4打數敲出1支三壘打，其他3打席都以三振收場，這也是他繼5月1日再度單場3K。

大谷前兩打席都遭到三振，第6局一出局時打出一顆在線邊落地的安打，一路滾向右外野牆邊，讓他跑出一支三壘打，但後續弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）都無法再推進；大谷第8局再度遭到三振，領到單場第3K，賽後打擊率下滑到3成38。

紅人由格林（Hunter Greene）先發6局，被敲5安打、失1分，道奇在第2局還沒出局數已經靠2安打、1保送攻占滿壘，但海瓦德（Jason Heyward）的雙殺打出現，導致道奇在該局最終只攻下1分，也成全場僅有的分數進帳。

道奇先發投手布勒（Walker Buehler）投5.2局被敲6安打、失3分承擔敗投，紅人首局先由史提爾（Spencer Steer）陽春砲開張分數，第2局輪到班森（Will Benson）炸裂陽春彈，第6局赫比斯（Jacob Hurtubise）二壘打、克魯茲（Elly De La Cruz）一壘打串聯，攻下紅人的第3分。

道奇 大谷翔平 克魯茲

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