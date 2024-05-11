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MLB／大谷翔平敲雙安7數據最頂 道奇被敲再見安斷7連勝

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

經過一天休兵，道奇隊日籍球星大谷翔平10日單場雙安，打破連2戰無安打，還從同鄉松井裕樹手中敲出關鍵安打，一度幫助道奇隊追平，然而最終仍以1：2在與教士隊的投手戰中落敗，道奇隊7連勝中斷。

道奇與教士隊之戰，先發投手表現都很亮眼，道奇隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發7局僅被敲出1支安打，另有10次三振，然而那支安打就是坎普薩諾（Luis Campusano）的陽春砲，讓他退場時一度是敗投候選人。

因為教士隊先發投手金恩（Michael King）更優異，投7局被敲出2支安打沒有掉分，賞給道奇隊11次三振，前7局打完是教士隊1：0領先，大谷翔平是少數從他手中敲安的其中一人。

不過8局上教士隊派出松井裕樹登板，先是被貝茲（Mookie Betts）一顆強襲球打中腳，形成一壘安打，接著大谷翔平更一棒敲出二壘打，道奇隊靠弗里曼（Freddie Freeman）高飛犧牲打敲回追平分，松井裕樹中繼1局失1分吞下本季第2次救援失敗。

而教士隊在9局下反擊，坎普薩諾先敲出二壘打，接著金河成遭到三振，不過剛交易過來的阿拉斯（Luis Arraez）敲出一支中外野安打，向道奇隊說再見。

大谷翔平4打數2安打，打擊率來到3成59續居大聯盟第一，56支安打、15支二壘打、長打率0.679、OPS1.106、27支長打、106個壘打數，總共7項打擊數據也都是第一。

道奇 大谷翔平

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