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MLB／山本6局7K繳本季最佳先發 接強襲球「差點死掉」

記者蘇志畬／綜合報導
山本由伸先發6局沒有失分還投出7次三振，幫助道奇以2：1險勝。（美聯社）
山本由伸先發6局沒有失分還投出7次三振，幫助道奇以2：1險勝。（美聯社）

道奇隊終於等到山本由伸展現出王牌實力，25日對戰國民隊，山本由伸先發6局沒有失分還投出7次三振，幫助球隊以2：1險勝，中間1個出局數還是閃過破百哩的強襲球拿下，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露：「山本說他差點死掉。」

山本由伸帶著「日本最強投手」頭銜來到大聯盟，開幕戰在首爾僅投1局就丟掉5分，接下來對紅雀、小熊都投出5局無失分，但後續對上教士隊5局失3分，對大都會隊6局失4分（3責失）才有優質先發。

25日的山本由伸不一樣了，以97球投完6局，被敲4支安打，沒有失分，另有7次三振、1次四壞球，雖然被敲出2支二壘打，還在6局被連敲2安，但都沒讓對手站上三壘壘包，防禦率下修到3.54。

道奇總教練羅伯茲稱讚：「這是他加入以來投得最好的一場比賽，前兩場其實也都很好。」

山本由伸表示，速球能夠讓對手揮空，雖然還是有些沒投好，出現不少界外球，但整體還是不錯，技術上沒做什麼調整，只不過在投球力量、平衡上做得不錯，「希望繼續保持下去。」

對山本由伸來說，最驚險的時刻出現在5局下，羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出一顆104哩的強勁平飛球，直朝山本的頭部而去，山本不僅成功閃避，還用手套將球在臉旁邊接了下來。羅伯茲透露，自己當下上去投手丘時，「山本說他差點死掉。」

山本由伸先發6局沒有失分還投出7次三振，幫助道奇以2：1險勝。（美聯社）
山本由伸先發6局沒有失分還投出7次三振，幫助道奇以2：1險勝。（美聯社）

羅伯茲 道奇 大都會

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