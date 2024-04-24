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MLB／大谷翔平單場3安都二壘打 續居大聯盟7冠王

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

道奇日本球星大谷翔平今天沒有開轟，但擊球依舊強勁，一支二壘安打擊球初速高達115.6哩，搶占隊史第3，前3名的名字都是大谷，加上得點圈也敲安，幫助道奇11：2大勝國民隊。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席就把球敲到中右外野深處，形成二壘安打，這一球擊球初速115.6哩、飛行距離324呎，後續並靠隊友安打回來得到第1分。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自2015年啟用「Statcast」以來，道奇隊隊史擊球初速前三名的紀錄分別是昨天大谷翔平那支118.7哩的全壘打、2024年3月31日大谷翔平的115.8哩二壘打、今天大谷翔平115.6哩的二壘打。

這樣的數據讓人難以想像，大谷翔平去年曾動過手肘手術，他今天賽前談到此事時曾表示，投球的復健計畫雖然還在進行中，但打擊部分已經結束，由於專注在打擊，時間分配上比較充足。

大谷翔平雖然在2局上、一壘有人時敲出雙殺打，4局上敲出飛球出局、6局上吞下三振，但接下來第8、第9局都敲出二壘打，並帶有打點，幫助球隊擴大領先。

大谷翔平6打數3安打都是二壘打，另有2分打點，打擊率3成71續居大聯盟打擊王，長打率0.695、OPS 1.128、39支安打、14支二壘打、21支長打、73個壘打數，一共7項數據都是大聯盟第一。

道奇全隊一共敲出20支安打，包含新秀佩吉（Andy Pages）的一發陽春砲，貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）更有單場4安打演出。

先發投手納克（Landon Knack）在道奇瘋狂火力輸出下，以6局失2分的優質先發表現拿下生涯首勝，被敲3支安打，另有5次三振、3次四壞。

大谷翔平 道奇 日本

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