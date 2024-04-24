MLB／勇士弗里德生涯第3次「瘋狗級完封」隊史只能排第3

勇士隊先發投手弗里德23日投出一場「瘋狗級」完封，只用92球就投完9局。 (美聯社)

勇士 隊先發投手弗里德（Max Fried）23日投出一場「瘋狗級」完封，只用92球就投完9局，率領球隊以5：0擊敗馬林魚隊，這已經是他生涯第3次不到100球就完封對手。

所謂的瘋狗級（Maddux），是指投手在100球以內投出9局完投完封，為了紀念4屆塞揚名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux），他的生涯以省球著稱，曾投出過13場瘋狗級完投完封，位居史上最多。

這是弗里德生涯第4次完投完封，包含2023年對大都會 隊曾因雨裁定的1場5局完封，生涯第1次是2021年8月20日對金鶯隊投出，第2次是2021年9月24日對教士隊，兩次用球分別是90球、98球，都是瘋狗級。

弗里德生涯3次投出瘋狗級完封，是自1988年開始計算球數以來，勇士隊史第3名，第1名是毋庸置疑的麥達克斯（效力勇士隊10次），第2名葛拉文（Tom Glavine）5次。

能夠在23日投出生涯第3次瘋狗級完封，弗里德自己只是試著讓對方敲出滾地球，很幸運能夠降低用球數，而之前跟捕手達德諾（Travis d'Arnaud）聊到，「他說，下一場出賽，他想要看到完封。」而昨天愛德（Bryce Elder）的6.2局好投也激勵了弗里德。

弗里德前6局雖被敲出1支安打，但靠著雙殺，僅面對最低消的18人次，7局上則是因為安打、失誤出現危機，但是再次靠著雙殺解圍，而9局上2出局後被阿拉斯（Luis Arraez）敲出安打後，投出的第92球讓對手敲出滾地出局。

弗里德全場被敲3支安打，但沒有失分，另有6次三振，拿下開季2連勝，而打線則是在杜沃（Adam Duvall）2分砲帶領下，攻下大分。