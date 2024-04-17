我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功準則

洛杉磯遊民闖華人住宅霸佔房間 脫衣不肯離去

MLB／大谷翔平3安猛打 道奇卻相隔262天遭完封

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

道奇隊組成宇宙戰隊後，攻擊火力一直旺盛，然而今天卻遭到國民隊以0：2擊敗，大谷翔平縱然打出單場3安，但敲安時壘上都沒人，吞下相隔262天的完封敗。

季後賽常客的道奇從美國時間去年7月30日以來，場場都有得分，但今天全隊敲出5支安打、1分未得，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示：「我們有幾次得分機會，但總結來說，是對方投得好，一堆三振跟軟弱擊球，很明顯我們沒把球看清楚。」

而國民4支安打就拿下2分，都在1局上，阿布姆斯（CJ Abrams）的陽春砲加上梅內塞斯（Joey Meneses）高飛犧牲打，先發投手厄文（Jake Irvin）6局被敲4安，另有6次三振。

大谷翔平是道奇少數有把球看清楚的人，首局首打席就敲安，3局下敲出飛球出局，6局下則是敲安上壘，8局下再補上第3支安打，本季第3次演出猛打賞，還追加1次盜壘成功。

然而這3支安打都未能助道奇得分，前一棒貝茲（Mookie Betts）昨天5安打，今天4打數0安，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）3打數沒敲安，包含6局下在大谷作為首名打者上壘後，敲出雙殺打瓦解攻勢。

大谷翔平4打數3安打後，打擊率上升到3成60，累積31支安打與貝茲、太空人隊亞土維（Jose Altuve）並列大聯盟安打王。

道奇 大谷翔平 太空人

上一則

NBA／靜待勇士表達留人立場？ 湯普森：這取決於他們

下一則

MLB／紅襪豪克投出「瘋狗級」完封 94球1.5小時收工

延伸閱讀

白天吃炸物容易窮？想保持「專注力」 避開這些NG飲食習慣

白天吃炸物容易窮？想保持「專注力」 避開這些NG飲食習慣
MLB／大谷翔平得點圈連20打席0安 道奇還是贏

MLB／大谷翔平得點圈連20打席0安 道奇還是贏
MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼
MLB／沒有一平後… 大谷翔平鏡頭前「全英文」介紹釘鞋

MLB／沒有一平後… 大谷翔平鏡頭前「全英文」介紹釘鞋

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
田徑雜誌Citius Mag率先報導Nike設計的2024巴黎奧運美國代表隊制服，由於女選手賽服過於暴露，引來大量負評。(取自Instagram)

奧運田徑女選手服有如性感泳裝 運動員反彈：比賽還要擔心走光？

2024-04-14 20:54
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
福原愛。(中央社)

桌球／與江宏傑和解無用 福原愛爭奧運球評遭另一女神取代

2024-04-10 03:48

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道