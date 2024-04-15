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MLB／要大谷翔平配合演出？水原風波劇本超離奇

記者蘇志畬／綜合報導
水原一平(左)一度希望大谷能照他編撰的「還債說」劇本走。（路透資料照片）
水原一平(左)一度希望大谷能照他編撰的「還債說」劇本走。（路透資料照片）

日本球星大谷翔平被前翻譯水原一平徹底背叛，遭竊金額超過1600萬美元，情節宛如電影劇情，隨著水原投案，更多細節曝光，在水原被大谷找去私下對質時，還希望大谷能照他編撰的「還債說」劇本走。

水原一平涉及非法賭博及盜竊大谷翔平帳戶金額用來還債的事件，在道奇隊赴南韓舉行海外賽時曝光，當時開幕戰結束後，水原一平向全隊公布自己的賭癮，也說「大谷翔平有幫我還債」，這個說法在日後已經被推翻。

紐約時報14日報導中透露，大谷翔平的英文能力雖無法聽懂全文，但已經足夠讓他開始懷疑這位最信任的身邊人，因此在全隊集合後終於找到機會，在南韓飯店的會議室中與水原一平面對面對質。

在只有兩人同場的場合中，水原一平終於坦承自己積欠巨額賭債，甚至一度希望大谷配合演出，將「大谷翔平從自己的帳戶中轉帳給組頭，是幫忙還債」的劇本演下去，這也是水原一平在回應道奇隊、ESPN專訪時的說法。

而事實上是水原未經許可動用大谷的薪資帳戶，大谷翔平當然立刻拒絕，並找來經紀人巴雷洛（Nez Balelo），而巴雷洛也邀請一名洛杉磯律師、紐約公關危機處理主管以及水原一平的妻子加入討論，一起處理這場危機。

最終結果是水原一平終於向外界坦白，而水原一平也遭到美國聯邦檢察官以銀行詐欺罪名起訴，並在日前主動投案，暫時以2.5萬美元保釋，但附帶禁止接近大谷翔平的但書。

大谷翔平 道奇 南韓

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