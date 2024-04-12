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MLB／水原背叛涉竊1600萬 大谷10年賺不到

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平被前翻譯水原一平竊取的帳戶金額超過1600萬美元，超越大谷生涯前10年薪資總合。（路透）
大谷翔平被前翻譯水原一平竊取的帳戶金額超過1600萬美元，超越大谷生涯前10年薪資總合。（路透）

大聯盟日本球星大谷翔平被前翻譯水原一平徹底背叛，被竊取的帳戶金額超過1600萬美元，這數字有多誇張？超越大谷生涯前10年薪資總合。

美國聯邦檢察官11日以詐欺罪起訴水原一平，起訴內容包含竊取大谷帳戶內的鉅額資金，並掌握水原冒用大谷身分與銀行通話的證據，以及將銀行通知改為自己的聯絡方式等手法，也證明大谷對此毫不知情。

調查內容中指出，水原一平掌握了大谷翔平薪資帳戶的主控權，並宣稱大谷要作為私人使用，因此未交給經紀人、財務專家管理，他才有機會用來償還賭債。

1600萬美元非同小可，從大谷翔平19歲踏入日本職棒起算，在火腿隊簽約金為1億日圓，5年年薪分別是獲得1500萬日圓、3000萬日圓、1億日圓、2億日圓、2億7000萬日圓，約等於300萬美元。

而大谷翔平自2018年起效力天使隊，當年簽約金231萬美元，之後前5年的年薪分別是54萬美元、65萬美元、25萬美元（因疫情球季縮短）、300萬美元、550萬美元，加起來是1225萬美元。

大谷翔平球員生涯前10年的薪資加上簽約金來到1525萬，還不及水原一平盜取的金額，大谷翔平直到2023年在天使才領到3000萬美元年薪，而水原一平是在2021年開始涉及非法博弈，逐漸累積賭債。

大谷翔平 日本 疫情

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