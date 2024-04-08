MLB／對決今永昇太失利 大谷被「解決」2打席

大谷翔平掃出兩支長打。（路透）

芝加哥 瑞格利球場7日續演日本內戰，小熊隊先發投手今永昇太與道奇 隊大谷翔平 過招兩打席，都由今永勝出，但大谷從其他小熊投手手中擊出長打，單場1支二壘打、1支三壘打，小熊終場以8：1大勝道奇。

碰上同胞投手今永，大谷首局纏鬥9球，最終面對一顆94.4哩直球揮空三振，第3局的過招則是三壘方向飛球出局。

4局下一陣大雨造成比賽中斷2小時51分鐘後，今永未繼續站上投手丘，以4局無失分收工；大谷的第3打席在第6局面對雷特（Mark Leiter Jr. ），掃出一記在中右外野之間落地的長打，加上右外野手鈴木誠也接球時又手滑一下，讓他跑出三壘打。

道奇處於0：8落後，第8局貝茲（Mookie Betts）在兩出局後選到保送，大谷補上二壘打，掃回團隊唯一分數，避免遭到完封。

大谷單場4打數敲出2支長打，連續4場雙安，賽後打擊率3成20。

談到7日與大谷對戰後的感覺，今永表示，「他的揮棒真的很猛，當他站在打擊區時，感覺體型真的很大，是很有威壓感的選手」。