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MLB／開季前6戰僅3安生涯最慘 賈吉終於開轟

記者藍宗標／綜合報導
洋基隊「法官」賈吉(右)本季首轟出爐。（路透）
洋基隊「法官」賈吉(右)本季首轟出爐。（路透）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）本季首轟出爐，3日對響尾蛇隊之戰4打數2安打、攻下3分打點，兩隊纏鬥到延長11局，洋基以6：5險勝，帶著6勝1敗結束開季美西之旅。

洋基先在休士頓太空人隊4戰全勝，移師鳳凰城對響尾蛇2勝1敗，在美聯東區排名第1，4日是休兵日，5日回到紐約主場對藍鳥隊展開3連戰。

賈吉開季陷入低潮，前6戰24次打數只有3支安打、攻下1分打點，寫下生涯開季6場比賽最少安打紀錄，此戰面對響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）首局遭三振，4局上轟出中右外野方向396英尺兩分砲，結束全壘打荒。

凱利投7局只被5支安打、失兩分，優質先發無關勝敗，兩隊打完9局2：2進入延長賽，佛度戈（Alex Verdugo）10局上轟出兩分砲，響尾蛇10局下追平比數；洋基11局上又攻下兩分，包括賈吉1分打點二壘打，響尾蛇11局下追回1分，以1分差落敗。

賈吉賽後表示，打擊狀況已經回到百分之百，找回原來的揮棒方式，佛度戈也說：「所有人都知道 99號（賈吉背號）是我們的隊長，他去那裡我們就去那裡，每天都很努力工作，這就是他成為隊長的原因。」

洋基此役經過大亂鬥保住勝果，總教練布恩（Aaron Boone）說：「客場之旅用有趣、讓人興奮的方式結束。」

洋基 太空人 休士頓

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