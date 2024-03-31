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MLB／山本由伸生涯首勝飛了 大谷翔平開季前5戰未開轟

記者藍宗標／即時報導
山本由伸先發5局無失分，但道奇牛棚搞砸領先局面，他的生涯首勝也飛了。（路透）
山本由伸先發5局無失分，但道奇牛棚搞砸領先局面，他的生涯首勝也飛了。（路透）

道奇隊30日繼續在洛杉磯主場迎戰紅雀隊，進行4連戰第3戰，日籍投手山本由伸先發5局無失分，原是勝投候選人，但道奇牛棚搞砸領先局面，他的生涯首勝也飛了；兩隊最後進入延長賽，紅雀10局上攻下致勝分，終場以6：5獲勝，終止對戰2連敗，新球季勝場開張。

山本今年展開旅美生涯，21日在南韓首爾對教士隊之戰初登板，只投1局被揮出4支安打、保送1次，失5分（全是自責分）吞敗。

休9天再度踏上投手丘，山本30日展現強投氣勢，首局連續三振紅雀前3棒，用68球（45顆好球）完成5局任務，只被揮出兩支安打、未有保送，退場時2：0，防禦率從原來45降為7.50。

道奇打完前6局仍領先兩分，7局上第3任投手凱利（Joe Kelly）亮相，只投0.2局被揮出3支安打，出現1次保送，失5分（4分自責）搞掉山本勝投。

道奇7局下靠史密斯（Will Smith）單場第2安、第2分打點追回1分，比數變成3：5，到了9局下再靠貝茲（Mookie Betts）陽春砲帶動攻勢，這半局攻下兩分追平比數，兩隊5：5進入延長賽，但紅雀仍在第10局險勝，也讓道奇吞下系列賽首敗。

貝茲從21日在南韓出現本季首轟開始，最近4場比賽都有全壘打，成為大聯盟首位4轟打者。

大谷翔平5打數1安打，被三振兩次、保送1次，打擊率掉到2成73，打完開季前5場比賽仍無全壘打紀錄。

道奇 南韓 大谷翔平

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