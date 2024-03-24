MLB／水原涉非法賭博 學歷也疑造假 遭爆無就讀紀錄

圖為去年12月15日大谷翔平（左）加盟道奇記者會，水原一平（右）擔任翻譯。（路透）

道奇 隊日籍球星大谷翔平 的翻譯水原一平爆出非法賭博，外界好奇，年薪不算高的水原為何能積欠450萬美元的龐大債務，接受水原下注的莊家解釋：「因為他是大谷翔平的好朋友。」此外，水原一平可能學歷造假，有美國媒體爆料，加州大學 校方查無他就讀該校的紀錄。

水原一平因透過非法莊家波伊爾（ Mathew Bowyer）在美式足球、籃球等運動下注，積欠龐大資金後，甚至涉嫌以大谷翔平的資金償還賭債，遭到道奇球團開除，大聯盟也開始調查事件經過，包含大谷翔平的涉入程度。

美國媒體華盛頓郵報訪問波伊爾遭拒，但波伊爾的律師巴斯（Diane Bass）代表回覆，她表示：「波伊爾從未與大谷說話、見面或是傳訊，唯一聯繫過的只有一平。」也強調雖然大谷的名字出現在金流紀錄，但波伊爾的客戶沒有運動員在內。

國家廣播公司洛杉磯分台（NBCLA）報導，在日本出生的水原，於1990年代初期搬到美國。根據加州鑽石吧高中（Diamond Bar High School）官網，水原曾就讀這所學校。雖有報導指出水原曾就讀加州大學河濱分校（UC Riverside），但加州大學發言人向國家廣播公司洛杉磯分台表示，查無水原就讀該校的紀錄。