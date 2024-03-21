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MLB／大谷旋風連「世仇」南韓也擋不住 首爾戰估吸金1.5億美元

編譯易起宇／綜合外電
大谷翔平旋風席捲南韓，MLB首爾戰預估將在當地創造逾1.5億美元的經濟效益。 （路透）
大谷翔平旋風席捲南韓，MLB首爾戰預估將在當地創造逾1.5億美元的經濟效益。 （路透）

日本旅美球星大谷翔平的魅力，就連向來與日本是世仇的南韓民眾也擋不住，美國職棒大聯盟（MLB）到21日止在南韓首爾舉行的開幕戰，估計在當地創造了逾1.5億美元的經濟利益。

日經新聞報導，據南韓媒體每日經濟新聞估計，MLB首爾戰可能會締造逾2,000億韓元（1.5億美元）的經濟效益。這系列比賽也是大谷告別待了六年的老東家洛杉磯天使隊、轉戰洛杉磯道奇隊後的首次出賽。

南韓正颳起前所未見的大谷旋風。雖然道奇隊這次在首爾對上的聖地牙哥教士隊，隊中擁有南韓本土明星球員金河成，但南韓民眾眼中顯然只有大谷。

這次的MLB首爾戰包括四場與南韓球隊在內的表演賽，以及兩場道奇對教士的正規賽，預估總共吸引超過10萬人，到比賽會場的高尺天空巨蛋場內外朝聖。兩場開幕戰的門票在預購階段就已售完。

大谷帶來的經濟效應在首爾街頭隨處可見，南韓民眾排隊購買MLB商品，有些商店的大谷商品據傳都已售罄。

道奇球員這次下榻的費爾蒙大使酒店，20日附近的客房已被全數訂滿。據該飯店代表表示，多虧了大谷效應，訂房數比去年同期成長超過一倍；日本觀光客占了其中15%。

大谷去年帶領日本隊出賽世界棒球經典賽（WBC）後不久曾告訴記者，他希望讓南韓、台灣、中國大陸和其他地方的人都能更喜歡棒球，不只是日本。報導說，就是大谷直接提及南韓的這番話，使他擄獲了許多南韓球迷的心。

南韓 日本 道奇

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