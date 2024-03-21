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資深球評看水原一平醜聞 「比大谷結婚令人震撼」

記者藍宗標／台北即時報導
資深球評指出，水原一平（左）做了違法的事，除了失去長年穩定的工作，接下來還要面對法律問題。（美聯社）
資深球評指出，水原一平（左）做了違法的事，除了失去長年穩定的工作，接下來還要面對法律問題。（美聯社）

道奇、教士隊在南韓首爾進行新球季第2場比賽前，大谷翔平的翻譯水原一平遭球團開除，一位美職賽事資深球評指出，水原一平做了違法的事，除了失去長年穩定的工作，接下來還要面對法律問題，尤其現在網路這麼發達，這起醜聞將會一直流傳下去。

水原一平長期擔任大谷的翻譯，收入遠遠超過同業，卻還做出背叛大谷的事，被喻為個人價值觀、認知都有問題；這位球評也說，水原一平不是遭開除就沒事，接下來還將面對侵占、偽造文書的刑責。

美、日職棒球星收入驚人，水原一平當過日本火腿隊翻譯，再到大聯盟長期為大谷服務，接觸的重量級球員更多，是否在這方面出現不該有的想法，造成人格缺陷，成為圈內討論的話題。

這位球評指出，今天看到這個事件爆發，甚至覺得比大谷結婚還令人震撼。

他認為，很多球員會把一些小錢交貼身翻譯處理，不可能天天緊盯，翻譯也有更多時間碰觸財務，必須要求自己完全沒有瑕疵，不該讓偷竊的事情發生，水原一平犯了非常大的錯誤。

球評也說，現在還是剛開始調查的階段，球迷對很多內容可能也不是非常清楚，有待時間把整個真相揭露出來，之後就會出現全貌。

大谷翔平 道奇 南韓

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