大谷返美將練習傳球 有機會守備 專屬logo出爐

New Balance公布大谷翔平個人logo。 （取材自X平台）

道奇 隊即將在20日展開與教士隊的首爾開幕系列賽，道奇日籍「二刀流」好手大谷翔平 的專屬logo，選在2024年球季開打前正式問世；而他也將在回到美國後將開始傳球練習，這將讓他除了擔任指定打擊外，還能成為其他守備位置的輪替。

大谷去年12月與道奇簽下創紀錄的7億美元合約，但因為投球的右手手肘開刀，因此本季不會站上投手丘投球。但除了擔任指定打擊之外，現在他有機會在其他守備位置出賽。

總教練羅伯茲 （Dave Roberts）在當地宣布這項消息說：「今年大谷主要將擔任指定打擊，但我們回美國後，他會開始目前還沒展開的傳球訓練。我們會看進展如何，如果他的手臂夠健康，我們會討論是否讓他下場守備，但我知道他今年不會擔任投手投球。」

此外，大谷翔平的贊助商New Balance公布一則30秒短片，揭曉大谷翔平的專屬logo，手繪的筆觸呈現大谷跑步的身影，意象是點亮所有靈魂的奔馳。專屬logo呈現漫畫中走出來的人物，猶如他的真實人生，大谷表示，「終於公布這個特別的logo，這對我來說，真的是令人興奮的瞬間。」

大谷表示，終於向外界公開個人logo，讓他相當期待，「這是關於我棒球生涯的視覺呈現，很開心可以和大家分享，也很期待可以在未來使用這個logo，在2024年球季推出相關企畫。」

29歲的大谷去年獲得生涯第2次美國聯盟（AL）年度最有價值球員獎（MVP）肯定，並結束與洛杉磯天使6年的賓主關係。去年大谷先發23場，有10勝5敗、防禦率3.14的成績，出賽135場，揮出44支全壘打，掃進95分打點，打擊率是3成04。

大谷生涯僅在大聯盟守過8.1局的外野，其中有6場是在右外野、1場是守左外野，且在2021年後就沒再以外野手的身分出賽。