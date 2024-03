MLB／大谷回應和愛妻一起同行 弗里曼：快點說我也想聽

道奇 15日出發前往南韓 首爾備戰海外系列賽,出發前卻有彩蛋,大谷IG無預警亮相妻子田中真美子讓社群瘋狂,終結了外界猜測。兩人入境後雖然僅快閃47秒,但已成最大焦點,16日賽前記者會媒體當然沒放過大谷不斷提問,連隊友佛里曼(Freddie Freeman)都參一咖。

一入境就成為焦點的大谷夫婦,雖然僅亮相47秒,但媒體已拍好拍滿,16日與隊友貝茲(Mookie Betts)、弗里曼一起出席賽前記者會,提問大多圍繞在結婚與妻子「愛相隨」的話題上。

據日媒《Daily》報導,貝茲與弗里曼當下都覺得有趣瘋狂大笑,弗里曼甚至敲邊鼓,對著翻譯耳機向大谷說:「快點說,我也想聽」。大谷則害羞回應:「這是自己和太太第一次一起出國,希望能創造很好的回憶,不過重點還是會放在棒球上,會努力打好比賽。」

Shohei Ohtani gets asked what part of his wife he likes the most and bursts out laughing with Mookie & Freddie 🤣



🎥: FNN News pic.twitter.com/fHawiwMakQ