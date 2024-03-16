MLB／大谷回應和愛妻一起同行 弗里曼：快點說我也想聽

大谷16日出席賽前記者會，被各式提問出現不少表情包。 （美聯社）

道奇 15日出發前往南韓 首爾備戰海外系列賽，出發前卻有彩蛋，大谷IG無預警亮相妻子田中真美子讓社群瘋狂，終結了外界猜測。兩人入境後雖然僅快閃47秒，但已成最大焦點，16日賽前記者會媒體當然沒放過大谷不斷提問，連隊友佛里曼（Freddie Freeman）都參一咖。

Shohei and Mamiko Ohtani 💙 pic.twitter.com/RUP3xU5ewI — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🧘‍♀️ (@shoheisaveus) March 16, 2024

一入境就成為焦點的大谷夫婦，雖然僅亮相47秒，但媒體已拍好拍滿，16日與隊友貝茲（Mookie Betts）、弗里曼一起出席賽前記者會，提問大多圍繞在結婚與妻子「愛相隨」的話題上。

據日媒《Daily》報導，貝茲與弗里曼當下都覺得有趣瘋狂大笑，弗里曼甚至敲邊鼓，對著翻譯耳機向大谷說：「快點說，我也想聽」。大谷則害羞回應：「這是自己和太太第一次一起出國，希望能創造很好的回憶，不過重點還是會放在棒球上，會努力打好比賽。」

Shohei Ohtani gets asked what part of his wife he likes the most and bursts out laughing with Mookie & Freddie 🤣



🎥: FNN News pic.twitter.com/fHawiwMakQ — Dodgers Nation (@DodgersNation) March 16, 2024

事實上這不是大谷首次造訪南韓，12年前就曾到南韓打青棒比賽，不過成人後則是第一次，他說：「那時我還是高中生，只去過台灣和南韓，當時南韓就是我最喜歡的國家之一，現在能夠因為棒球再回來，對我來說真的很特別。」

道奇官方攝影師也在IG上貼出大谷翔平與田中真美子在機艙中比肩而坐的照片，相偎相依十分親密，道奇總教練羅伯茲則透露，球隊飛行的過程非常順利，「我想大谷翔平大概睡了11個小時吧。