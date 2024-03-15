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MLB／明年東京開幕戰 道奇仍是首選 大谷可能打老東家

記者陳宛晶／綜合報導

道奇、教士隊的首爾開幕系列賽開打倒數，大谷翔平旋風吹向南韓，據洛杉磯時報報導，目前計畫中的2025年東京海外開幕戰，道奇隊依然被視為最有可能出征的球隊，而大谷與火腿隊交手是可能的安排之一。

大聯盟明年海外開幕戰預計在東京巨蛋登場，洛杉磯時報引述匿名道奇球團人員看法指出，道奇預期自己被選中的機率極高，賽事雖在東京巨蛋登場，但火腿的新球場艾斯康球場也可能舉辦幾場交流賽，安排讓大谷回娘家對戰前東家。

嶄新、漂亮的艾斯康球場成為火腿驕傲，具備旅美資歷、目前效力火腿的加藤豪將表示，「我一直告訴所有人，艾斯康球場可能是全世界最棒的球場。」火腿洋砲史蒂文森（Andrew Stevenson）也說：「這裡比我打過的多數大聯盟球場都還要更好，我覺得接近艾斯康球場水準的只有遊騎兵主場。」

加藤豪將期待大谷隨道奇到訪的那天到來，「他會占據每天體育新聞的頭版，擁有7億美元合約，而人們還說他的價值不僅於此，從球員的角度來看，我們以前不覺得這種事在10年內會發生，但若從經濟觀點來看，如果你住在日本一個禮拜，每天看看體育新聞，就會理解他為何有這樣的價值。」

道奇 洛杉磯 大谷翔平

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