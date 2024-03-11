MLB／球衣從全紅變成全藍 前國聯MVP瓦托感覺回到15歲

國聯前MVP瓦托離開待了17年的紅人隊，重返故鄉加拿大，和藍鳥隊簽下小聯盟合約。 (美聯社)

國聯前MVP瓦托（Joey Votto）離開待了17年的紅人隊，重返故鄉加拿大 ，和藍鳥隊簽下小聯盟合約，爭取重返大聯盟的機會，球衣從全身紅變成全身藍，這位40歲老將說：「很高興接受挑戰。」

瓦托過去在紅人打了2056場比賽，生涯打擊率2成94、全壘打356支、打點1144分，已經累積2135支安打，在2010年獲選國聯MVP，去年季後一度傳出可能退休 的消息，最後選擇故鄉球隊再出發。

長期在大聯盟發展，已經賺進超過2億6026萬美元，瓦托現在心情完全不同，還說「感覺自己像個男孩、像個孩子」，強調好像回到15歲，當時只想成功，熱愛這項運動和競爭，成為最好的自己。

藍鳥官網指出，瓦托為紅人效力17年，很多時候在他身旁的置物櫃都閒置，用來存放更多老將和超級球星的物品；現在瓦托旁邊坐了4位年輕球員，合計只在大聯盟打了133場比賽，他不在意這些事，而是非常認真對待小聯盟合約，具體了解每個字的定義，願意接受從3A出發，期待再上大聯盟。

他很有感觸說：「可能永遠沒有機會為藍鳥比賽，再也無法穿上大聯盟球衣，但這是我嘗試的機會。」