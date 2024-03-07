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MLB／大谷翔平雙安又盜壘 山本由伸3局丟5分

記者蘇志畬／綜合報導
大谷繳出單場雙安外加盜壘演出，展現出春訓訓練成果。 （美聯社）
大谷繳出單場雙安外加盜壘演出，展現出春訓訓練成果。 （美聯社）

道奇日本雙星大谷翔平、山本由伸6日首度合體，在大聯盟熱身賽大谷繳出單場雙安外加盜壘演出，展現出春訓訓練成果，山本由伸則是3局丟掉5分，帳面成績不理想，道奇隊最終以12：9擊敗白襪隊。

道奇從2月23日起展開熱身賽，日本媒體和球迷期待的大谷、山本合體秀今天終於上演，兩人投打表現出現很大落差。

大谷翔平此戰擔任先發第2棒、指定打擊，1局上面對寇佩克（Michael Kopech）敲出內野安打，並趁著高飛犧牲打進占三壘；2局上再次敲出一壘安打，這次有打點進帳，而且還發動快腿盜上二壘，造成捕手傳球失誤，讓三壘的隊友回來得分，道奇隊追成3：3平手。

4局上，大谷翔平在一、二壘有人時獲得保送，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）轟出逆轉滿貫砲，幫助道奇取得7：5領先，而大谷翔平也在下一局被代打換下，留下2打數2安打、1打點、1保送、1盜壘的成績，3打席全上壘，打擊率上升到5成83。

大谷翔平此役展現速度戰，內野安打、趁傳推進、盜壘全都來，總教練羅伯茲（Dave Roberts）不感到意外，「他本來就很會跑，首打席跑壘速度超過對手的傳球速度，翔平也很多方式擊敗對手，他的跑壘速度也是武器之一。」

山本由伸表現則不太理想，第1局就被敲出3支安打另有2次保送，丟掉3分，2局下也有1次保送，3局下則是被敲2支安打後，隊友守備瑕疵讓滾地球變成二壘安打，讓白襪隊攻下2分，總計3局被敲6支安打，另有4三振、3次保送，丟掉5分都是責失，防禦率來到9.00。

山本由伸先發3局被揮出6支安打、失5分。 （美聯社）
山本由伸先發3局被揮出6支安打、失5分。 （美聯社）

大谷翔平 道奇 日本

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