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MLB／大谷爆婚訊 網傳妻像「日版王祖賢」

體育新聞組／綜合報導
前日本女籃球員「田中真美子」被猜測可能是大谷的新婚妻子。（取材自X平台）
前日本女籃球員「田中真美子」被猜測可能是大谷的新婚妻子。（取材自X平台）

道奇日籍球星大谷翔平，2月29日突在個人社群網站發布結婚震撼彈，宣布自己是已婚身分，妻子是日本女性。消息曝光後，大谷妻子究竟是誰引起網友熱議。現年27歲的日本前籃球員田中真美子，因為曾經被拍到與大谷現身練球場，被猜測是可能的新婚妻，網友還封田中真美子是「日版的王祖賢」。

大谷翔平發文中提到，「她對我來說非常特別，我想讓大家知道，我現在已經結婚了。我對未來感到興奮，感謝您們的支持」，並表明「對方是一位日本女性，我們會在明天採訪中回應相關細節，今後未經許可，不要訪問雙方家族」，言語之間，顯然對妻子十分保護。

被猜測是大谷妻子的田中真美子小大谷兩歲，是個身高180公分的高䠷女子，畢業於日本早稻田大學體育科學部，耐人尋味的是，田中真美子在去年突然宣布引退，同時刪除自己的IG帳號，被媒體猜測可能會赴美國長住，時間點剛好也與大谷宣布婚訊的時間不謀而合。

還有日本網友發現，大谷日前在熱身賽時，身旁即出現一名日籍女性，長相也與田中真美子酷似，更加證實了傳言屬實。

網友對於大谷妻子可能是日本前女籃球員田中真美子，大喊「認輸」，認為她的條件與大谷十分匹配，也有不少網友認為她長得像是「日版的王祖賢」。

日本棒球頻道赴大谷翔平的春訓基地側拍時，驚見一名超過180公分的「神秘美女」陪練...
日本棒球頻道赴大谷翔平的春訓基地側拍時，驚見一名超過180公分的「神秘美女」陪練。（影片截圖）

日本 大谷翔平 社群網站

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