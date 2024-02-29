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MLB／山本由伸首秀忘記出局數 被大谷猛虧

記者蘇志畬／綜合報導
山本由伸加入道奇隊後的熱身賽初登板，先發2局投出3K，被敲1支安打沒有掉分，展現王牌架式。（美聯社）
山本由伸加入道奇隊後的熱身賽初登板，先發2局投出3K，被敲1支安打沒有掉分，展現王牌架式。（美聯社）

頂著日本最強投手頭銜來到美職的山本由伸，加入道奇隊後的熱身賽初登板在28日亮相，面對遊騎兵隊，先發2局投出3K，被敲1支安打沒有掉分，展現王牌架式卻又透露出迷糊一面，一度忘記出局數，大谷翔平趁機虧爆。

道奇隊28日雖以4：6輸給遊騎兵隊，但山本由伸的表現令人振奮，他先花6顆球三振對手，接著被敲出安打，但又讓朗福德（Wyatt Langford）敲出雙殺解圍。

第2局繼續登板，山本由伸連抓2出局後，三振掉塔維拉斯（Leody Taveras）結束工作，但他卻忘記出局數，一度要走回投手丘，只見大谷翔平在場邊大手一揮，叫他趕快退場。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，山本由伸退場後，大谷翔平還虧了他一下，「你知道，我們大聯盟1個半局只有3個出局數喔。」山本由伸則笑說：「我忘記了，我知道已經3出局，但當下的氣氛不太一樣，所以我就搞錯了。」

不過當山本由伸退場時，不僅現場觀眾鼓掌致意，大谷翔平也以笑容歡迎這位學弟，大谷雖然不在打線中，但仍在場邊相挺，山本由伸就說：「我以為他不會來，所以這真的讓我滿開心的。」至於大谷翔平對於他投球的評價，山本由伸笑說：「他說『So-So（普普）』。」

山本由伸在休賽季以12年3.25億美元合約轉戰道奇，首戰2局無失分，19球有16顆好球，11顆四縫線速球的球速落在94到96哩，另外還投了曲球、指叉、卡特球。

山本由伸認為這是好的開始，羅伯茲也給予好評：「他靈活運用自己的武器庫，攻擊好球帶、製造揮空，非常的有效率，對我們來說，翔平初登場了、由伸今天也初登板了，令人非常非常的興奮。」

山本由伸加入道奇隊後的熱身賽初登板，先發2局投出3K，被敲1支安打沒有掉分，展現...
山本由伸加入道奇隊後的熱身賽初登板，先發2局投出3K，被敲1支安打沒有掉分，展現王牌架式。（路透）

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