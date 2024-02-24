我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

MLB／大谷吸票機 道奇熱身賽賣翻…高層嚇到：從沒看過

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平展現吸金能力，道奇隊官辦熱身賽前兩場票房驚人。（美聯社）
大谷翔平展現吸金能力，道奇隊官辦熱身賽前兩場票房驚人。（美聯社）

大谷翔平要到下周才會進入熱身賽階段，還沒正式亮相就已經展現吸金能力，道奇隊官辦熱身賽前兩場票房驚人，道奇執行副總裁兼行銷長羅森（Lon Rosen）就說：「沒見過這個景象。」

「USA Today」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）形容道奇春訓基地，只差一條紅毯就是好萊塢，觸目所及皆是球星、MVP，媒體閃光燈閃不停，上千名球迷在等待球員的簽名、合影，盛況完全是大谷效應。

羅森就說：「我們這裡有明星，也有過熱鬧場面，但沒有像這次一樣。」大谷翔平的到來讓「道奇宇宙」增加一顆巨星。

道奇官辦熱身賽就吸引8677人進場，在皮奧里亞體育館（Peoria Stadium）滿座率達87%，今天第二戰換到駝峰牧場棒球場（Camelback Ranch）人數更上升到1萬1623。

羅森表示，大家的焦點都放在大谷翔平身上，「他是日本至寶，而且對美國球迷來說也是位超級英雄，而且人還很好。」當所有媒體都在關注大谷翔平時，「就像是電影首映會一樣，而他媒體應對的很好。」

大谷翔平加入後，道奇大概與日本公司開了20場會議，每一場都提到大谷，而大谷也樂意與這些公司代表互動，無論是合照、簽名球。

之後山本由伸也將加入這股效應，即使如此道奇原本的球星不會覺得受到影響，拉克斯（Gavin Lux）就說：「很快就適應啦，大谷跟山本就像搖滾明星，我們都有預期會發生這樣的事，但這不會讓我們分心。」

道奇 大谷翔平 日本

上一則

NBA／柯爾2年3500萬續約勇士 教練最高薪

下一則

NBA／馬克西第4節飆分 76人降伏騎士止敗

延伸閱讀

MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過

MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過
MLB／大谷下周投入熱身賽 3連星打線怎麼排 讓教頭再想一下

MLB／大谷下周投入熱身賽 3連星打線怎麼排 讓教頭再想一下
MLB／百大球星榜首 大谷2連霸中斷 亞古納躍第1

MLB／百大球星榜首 大谷2連霸中斷 亞古納躍第1
MLB／大谷翔平中斷2連霸 亞古納奪百大球星榜首

MLB／大谷翔平中斷2連霸 亞古納奪百大球星榜首

熱門新聞

傳聞勇士曾想買進詹姆斯(左)，對此勇士當家球星柯瑞(右)表示並不意外。圖為兩人1月27日在賽後致意。(路透)

NBA／經紀人證實勇士交易詹皇 柯瑞：不驚訝

2024-02-16 06:58

NBA明星賽／飛過「俠客」歐尼爾 麥克朗：約好讓前輩把手放頭上

2024-02-18 02:30
菜鳥波傑姆斯基本季成勇士亮點，不過他的進步自家人其實並不意外。（路透）

NBA／一對一贏過柯瑞、保羅 勇士菜鳥崛起自家人不意外

2024-02-21 01:19
柯瑞以29分技壓優涅思庫，再現慶祝手勢。

NBA明星賽／男女射手對決 柯瑞29分技壓小9歲優涅思庫

2024-02-17 22:12
大谷翔平與隊友弗里曼的兒子查理合照。(取材自道奇X平台)

MLB／大谷翔平充當保母 隊友兒子黏他 球迷：十刀流

2024-02-17 20:21
大谷翔平（右）為道奇隊拍攝個人照片，新球衣疑似讓大谷的內褲若隱若現，引發討論。（美聯社）

大谷內褲被看光？ MLB新球衣變「透視褲」負評如潮

2024-02-23 00:09

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選