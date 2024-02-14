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MLB／大谷本季拚盜壘 摔一跤嚇壞眾人

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平在春訓基地進行衝刺練習時猛烈摔了一跤，讓旁人一度臉色鐵青，所幸並無大礙。（美聯社）
大谷翔平在春訓基地進行衝刺練習時猛烈摔了一跤，讓旁人一度臉色鐵青，所幸並無大礙。（美聯社）

日籍二刀流大谷翔平今年加盟道奇隊後暫時收起一刀，不能投球的他有時間磨練其他技巧，今年球季要朝「更多盜壘」邁進，不過13日在春訓基地進行衝刺練習時猛烈摔了一跤，讓旁人一度臉色鐵青，所幸並無大礙。

大谷翔平因手術後復健關係，預估明年才能重返投手丘，春訓朝打擊全力復出調整中，13日在春訓基地則是進行約48分鐘的跑壘訓練，由道奇隊特助羅尼克（Ron Roenicke）貼身指導。

衝刺練習時大谷使用「1080 sprint」儀器進行訓練，腰部綁著綁帶進行短程衝刺，然而其中一趟綁帶突然鬆脫，大谷左側身體著地重重摔倒，一旁看著大谷訓練的人都嚇一大跳。

好在大谷翔平自己先笑了出來，也確認身體沒有狀況，還故意抱著手肘去找教練假裝受傷，總教練羅伯茲（Dave Roberts）則笑說：「果然，翔平！你把機器弄壞了。」

大谷翔平13日課題是跑壘訓練，曾擔任過釀酒人、紅襪隊總教練的羅尼克指出，「他有非常優異的速度，我希望能夠讓他更有效率的跑壘，我也知道他自己想跑。」

訓練的內容從離壘方式到回壘技巧，羅尼克表示，無論是盜壘、從一壘跑到三壘、跑回本壘，都有更有效率的方式，「今年他不用準備投球，有更多時間可以專注其他技巧。

羅尼克指出，跑壘訓練重點不是增加盜壘數字，而是成功率，「重要的是在關鍵時刻成功盜壘，才能幫助球隊勝利，大谷自己也很想跑，但他也知道，要在關鍵一分的時候盜壘成功更加重要。」

大谷翔平 道奇 羅伯茲

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