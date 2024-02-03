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MLB／教頭屬意他打第3棒 大谷翔平有信心趕上首爾賽

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平有望在首爾賽登場。（美聯社）
大谷翔平有望在首爾賽登場。（美聯社）

道奇隊季外補強大谷翔平、山本由伸兩大和製武器，豪華戰力再升級，總教練羅伯茲（Dave Roberts）3日透露打線藍圖，大谷翔平預計將打第三棒；大谷也透露目前的復健進度，有信心可以在首爾開幕戰就準備好以指定打擊的身分上場。

道奇3日舉辦球迷日，3萬5000名球迷進場，選手、教練現身，陸續面對媒體和球迷提問。羅伯茲在活動中聊到對棒次的想法，他說目前屬意貝茲（Mookie Betts）打第一棒、弗里曼（Freddie Freeman）第二棒，將把大谷翔平放在第三棒。

大谷去年進行手肘手術，今年將以單刀模式出賽，他也透露對於以DH身分趕上開幕戰的信心，目前準備進度都在課表計畫上，沒有比較快或比較慢，一切都按照計畫，現在自己可以用100%力量打T座和餵球，等到春訓到亞歷桑納報到後，就會開始打發球機，「如果持續按照進度，我認為我可以趕上開季。」

大谷開刀之初，團隊對外說法都是這回不是開TJ手術、而是類TJ手術，但3日的問答中皆直接以「TJ」回應，媒體也直接以「第二次TJ手術」的詞彙報導。大谷表示，比起第一次TJ後的復健，自己感覺這回順暢許多，但對於投球還是會抱持比較謹慎的態度。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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