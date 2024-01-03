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MLB／大谷翔平沒加盟好失望 藍鳥總管：接到艱難的電話

記者蘇志畬／即時報導
MLB二刀流巨星大谷翔平披上道奇隊球衣，年薪7000萬美元創下空前紀錄。(路透)
MLB二刀流巨星大谷翔平披上道奇隊球衣，年薪7000萬美元創下空前紀錄。(路透)

日本二刀流球星大谷翔平去年季後吸引多隊追逐，最終落腳道奇隊，藍鳥隊總經理艾金斯（Ross Atkins）回憶當時爭取大谷的美好，也對沒有好結果坦言失望，「接到一通非常艱難的電話。」

根據美聯社報導，大谷在季後成為自由球員後，曾經參訪藍鳥位於佛羅里達的春訓基地，艾金斯首次證實此事，但並未透露時間點，而艾金斯在冬季會議期間曾一度缺席，不得不以視訊方式接受媒體訪問，結果不久後大谷就與道奇隊簽約。

「我們對結果當然非常失望。」艾金斯表示，接到的大谷方面拒絕的消息時，是他職業生涯接過最艱難的電話之一，「但與此同時，這也是令人難以置信的過程，團隊的付出、合作讓我感覺驕傲，不僅是這個過程，而且對這座城市、這個國家都別具意義。」

雖然大谷選擇簽約道奇，但艾金斯認為藍鳥並不是被拿來「抬價」使用，「他是真的被這個國家、這座城市、這支球隊所深深吸引，我對於這個過程很滿意，雖然不是我們想要的結果。」

在爭取大谷失利後，藍鳥隊以以1年1050萬美元價碼續簽外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier），並以2年1500萬美元網羅工具人基納法利法（Isiah Kiner-Falefa），補強最需要的外野手、指定打擊。

道奇 大谷翔平 日本

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