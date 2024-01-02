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MLB／大谷影響力擴散 主播：下一個喬丹

記者蘇志畬、藍宗標／綜合報導
大谷翔平影響力可說是在全球颳起旋風。（路透資料照片）
大谷翔平影響力可說是在全球颳起旋風。（路透資料照片）

日本投打二刀流大谷翔平今年在世界棒壇刮起旋風，以10年、7億美元合約加盟道奇隊為今年收尾，知名體育主播科斯塔（Robert Costa）提及他擴散到全聯盟的影響力，評估會是「下一個喬丹（Michael Jordan）」。

大谷翔平自挑戰大聯盟後話題不斷，2021年證明二刀流身手拿下年度MVP，今年二度獲獎，加上季前的世界棒球經典賽，獲得的關注度不僅是天使隊球迷，全世界棒球迷都在看，明年球季又將穿上道奇隊球衣，對名氣有加乘作用。

科斯塔在談論到大谷翔平加盟道奇隊效應時，如此說道：「要從棒壇整體去看的話，現實點的大谷翔平是接近喬丹的存在，喬丹帶動了整個NBA，不僅僅是公牛隊，他的魅力就連一般球迷也會為之瘋狂。」

科斯塔認為，當大谷翔平加入了像道奇這樣的大市場球隊，有助於他擴大影響力，「擁有許多商業機會、有好萊塢星光圍繞，再加上能打進季後賽，或甚至拿下世界大賽冠軍。」

科斯塔更給予大谷翔平「下一個喬丹」的高度期待，「運動史上沒人能接近喬丹對他所屬聯盟的影響力，但大谷翔平對大聯盟的影響力已經超過自身球隊，從這點來看，他是棒球界最接近喬丹的人，他的影響力足以擴散的整個運動界，如果行銷正確，而且道奇能在季後賽走得夠遠。」

此外，大聯盟官網在2023年最後一天，登出本季飛行距離最遠的10支全壘打，最大號沒有別人，正是美聯MVP大谷翔平，飛了493呎。

官網指出，今年例行賽出現5862轟，季後賽則有110轟，在這5972支全壘打中，平均飛行距離接近400呎，最遠10支平均480呎。

天使隊7月1日在洛杉磯主場對響尾蛇隊之戰，大谷6局下從亨利（Tommy Henry）的手中轟出右外野陽春砲，本季第30轟出爐，飛行距離達493呎，但天使最終2：6落敗。

官網特別提到，大聯盟本季最大號全壘打還是直打砲轟左投，「沒有什麼是大谷做不到的。」

本季最遠全壘打第2到10名依序是洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）485呎、洛磯隊瓊斯（Nolan Jones）483呎、 費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）483呎、水手隊克蘭尼奇（Jarred Kelenic）482呎、洛磯隊克朗（C.J. Cron）479呎、勇士隊達諾德（Travis d'Arnaud）474呎、巨人隊韋德（LaMonte Wade Jr.）474呎、洛磯隊麥克馬洪（Ryan McMahon）473呎、勇士隊萊利（Austin Riley）473呎。

大谷翔平 喬丹 道奇

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