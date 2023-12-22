MLB／如何說服大谷加盟？ 道奇總管「一句話」打動他

大谷翔平（右）、道奇球團總裁弗里德曼。（路透資料照片）

道奇 休賽季在多支球隊競爭下脫穎而出，以10年7億美元合約網羅大谷翔平 。道奇一直都想得到大谷，如今終於美夢成真，道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）也透露他說了哪些話，成為大谷改披道奇戰袍的關鍵。

大谷高中畢業及剛挑戰大聯盟時，道奇都有極力爭取他加盟，但直到這次才成功。弗里德曼近日在節目自曝，他對大谷說，「無論你如何定義我們過去10年的成功，但現在目標是讓未來10年更好，我們有完善的農場系統和核心成員，對我們來說，贏球就是一切。」

大谷效力天使 6季繳出頂級數據，加上楚奧特（Mike Trout）仍無法打進季後賽，且球團補強方針混亂，農場也透支。

反觀道奇連11年闖進季後賽，且保持戰力的同時，農場新血也源源不絕，但道奇這11年只奪下1冠，如今大谷加入道奇，弗里德曼認為雙方擁有共同目標，就是贏球。

此外，大谷鐵粉兼「Fox Sports」分析師韋蘭德（Ben Verlander）跟過往一樣讚揚大谷，這次卻慘遭網友無情砲轟。

韋蘭德在節目上表示：「大谷翔平是道奇隊史最重要的簽約，我不認為這說法有何問題，這是最重要、最巨大且最具影響力的合約。簽下大谷的球隊將永遠被銘記，大谷將以道奇，而不是天使球員身分進入名人堂，貝比魯斯（Babe Ruth）效力過紅襪，但大家只記得他效力洋基。」

結果這番言論引發球迷砲轟，因為韋蘭德竟忽視首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson）的貢獻，有球迷表示，「不要詆毀大谷的簽約，因為它確實有巨大影響力，但羅賓森才是道奇隊史最重要簽約。」