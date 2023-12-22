我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

MLB／如何說服大谷加盟？ 道奇總管「一句話」打動他

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平（右）、道奇球團總裁弗里德曼。（路透資料照片）
大谷翔平（右）、道奇球團總裁弗里德曼。（路透資料照片）

道奇休賽季在多支球隊競爭下脫穎而出，以10年7億美元合約網羅大谷翔平。道奇一直都想得到大谷，如今終於美夢成真，道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）也透露他說了哪些話，成為大谷改披道奇戰袍的關鍵。

大谷高中畢業及剛挑戰大聯盟時，道奇都有極力爭取他加盟，但直到這次才成功。弗里德曼近日在節目自曝，他對大谷說，「無論你如何定義我們過去10年的成功，但現在目標是讓未來10年更好，我們有完善的農場系統和核心成員，對我們來說，贏球就是一切。」

大谷效力天使6季繳出頂級數據，加上楚奧特（Mike Trout）仍無法打進季後賽，且球團補強方針混亂，農場也透支。

反觀道奇連11年闖進季後賽，且保持戰力的同時，農場新血也源源不絕，但道奇這11年只奪下1冠，如今大谷加入道奇，弗里德曼認為雙方擁有共同目標，就是贏球。

此外，大谷鐵粉兼「Fox Sports」分析師韋蘭德（Ben Verlander）跟過往一樣讚揚大谷，這次卻慘遭網友無情砲轟。

韋蘭德在節目上表示：「大谷翔平是道奇隊史最重要的簽約，我不認為這說法有何問題，這是最重要、最巨大且最具影響力的合約。簽下大谷的球隊將永遠被銘記，大谷將以道奇，而不是天使球員身分進入名人堂，貝比魯斯（Babe Ruth）效力過紅襪，但大家只記得他效力洋基。」

結果這番言論引發球迷砲轟，因為韋蘭德竟忽視首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson）的貢獻，有球迷表示，「不要詆毀大谷的簽約，因為它確實有巨大影響力，但羅賓森才是道奇隊史最重要簽約。」

道奇 大谷翔平 天使

上一則

足球／姆巴佩25歲生日 弟弟職涯首秀慶祝

下一則

NBA／安比德比肩賈霸 連12場30分10籃板

延伸閱讀

MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎
MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」
MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…
MLB／告別大谷 傳天使鎖定塞揚強投史奈爾

MLB／告別大谷 傳天使鎖定塞揚強投史奈爾

熱門新聞

戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
大谷翔平正式加盟道奇，穿上道奇隊17號球衣。（歐新社）

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

2023-12-14 19:29
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40
柯瑞。（路透）

NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…

2023-12-14 22:55
谷愛凌奪新賽季第二冠。（新華社）

滑雪／谷愛凌美國銅山站奪冠 近2年不知道輸的感覺

2023-12-15 20:00
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

2023-12-15 19:25

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決