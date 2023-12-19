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MLB／大聯盟年薪飆 明年5人破4千萬

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平年薪7000萬美元榮登大聯盟薪資王。（取材自Instagram）
大谷翔平年薪7000萬美元榮登大聯盟薪資王。（取材自Instagram）

二刀流巨星大谷翔平轉戰道奇隊，新球季年薪飆到7000萬美元，寫下大聯盟空前紀錄，短期內不可能被超越，明年已有5人身價超過4000萬美元，也是前所未見。

2023賽季，大聯盟16人年薪達3000萬美元以上，大谷也是首次躋身其中。

遊騎兵隊強投薛則（Max Scherzer）是史上首位「4000萬俱樂部」，去年在大都會隊年薪4333萬3333美元，也讓天使隊重砲楚奧特（Mike Trout）3721萬6667美元退居第2。

太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）今年加入薛則的行列，年薪4333萬3333美元並列榜首，洋基隊賈吉（Aaron Judge）4000萬美元排名第3，大谷3000萬美元和遊騎兵另一位強投狄葛隆（Jacob deGrom）並列15。

大聯盟球員身價愈來愈驚人，大谷明年薪資穩居榜首，薛則4333萬3334美元居次，韋蘭德只落後1美元，狄葛隆、賈吉4000萬美元並列第4，這5大咖年薪總值2億3666萬6667美元。

明年身價超過3000萬美元的17名球員，分布在9支球隊，遊騎兵、洋基各占3人，道奇、天使、太空人、國民隊都是2人，紅雀、大都會、雙城隊各1人。

大谷加盟道奇後，將和貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）組成大聯盟數一數二恐怖打線，3人年薪總和也很嚇人，貝茲3000萬、費里曼2700萬美元，加上大谷就是1億2700萬美元。

太空人 道奇 大都會

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