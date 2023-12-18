MLB／大谷獲漢克阿倫獎 又入選年度最佳陣容第一隊

大谷翔平生涯首度獲得漢克阿倫獎。 （路透資料照片）

大聯盟官方公布漢克阿倫獎得主，美聯得主毫無意外，就是全壘打王大谷翔平 ，國聯則是勇士 隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.），兩人生涯首次獲獎，大谷也是日本球員第一人。

這個獎項是在1999年設立，表揚兩聯盟年度最佳打者，大聯盟官網指出，今年兩位得主都是聯盟MVP，沒有太大意外再獲殊榮，史上50位得主也有26位MVP。

大谷前兩年不敵小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、賈吉（Aaron Judge），本季出賽135場，繳出打擊率3成04、全壘打44支、打點95分的佳績，還有8支三壘打、20次盜壘成功，攻擊指數1.066更是全聯盟最佳。

亞古納出賽159場，打擊率3成37、全壘打41支、打點106分，以73次盜壘成功奪下生涯第 2座國聯盜壘王，成為史上首位單季40轟、70盜的球員。

此外，大聯盟年度最佳陣容（All-MLB Team）得主出爐，大谷翔平成為最大贏家，以先發投手、指定打擊身分都入選年度第一隊，寫下空前紀錄。

年度最佳陣容從2019年開始設立，每年選出年度第一、第二隊，透過球迷投票 和媒體、退役球員、聯盟官員選出各個位置最佳球員。

大谷前年入選第一隊指定打擊、第二隊先發投手，去年則是第一隊先發投手、第二隊指定打擊，今年再展二刀流威力，不但打擊率3成04、全壘打44支、打點95分，登板先發也投出10勝5敗、防禦率3.14，更上一層樓包辦第一隊兩個獎項。