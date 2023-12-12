MLB／「沒人做過這種事」經紀人曝大谷上個月就提延遲支付

大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平 與道奇 簽下10年7億美元合約，其中有6.8億為延遲支付，震驚各界。大谷翔平經紀人巴列羅（Nez Balelo）接受「運動畫刊」訪問時，直言沒有人會像大谷這樣做，他總是走與眾不同的道路。

巴列羅指出，上個月大谷翔平成為自由球員時就問他：「如果延遲支付所有薪水，讓我的球隊有更強競爭力，可行嗎？」 巴列羅隨後深入研究相關規則，發現延遲支付的唯一限制是，球隊必須支付球員底薪（74萬美元）。

大谷最終同意未來10年都只領200萬美元，97%薪水都無息延遲支付，這樣一來，大谷只會占用4600萬美元團隊薪資空間，道奇多出2400萬美元補強，該報導指出，道奇可能會追求山本由伸和頂級終結者海德（Josh Hader）。

巴列羅表示，他對大谷的決定完全不驚訝，「他做的一切都是獨特且經過深思熟慮，有誰能達到這個境界？幫助球隊和城市高於一切。他就像在說『我不需要錢』，沒有人會像他這樣做，這是他為人著想的縮影。這就是大谷，他一直是這樣的人，不是作為高高在上的人，而是當輔助型球員，幫助球隊贏球。」

大谷翔平明年作為球員只能拿到200萬美元，但場邊代言能進帳5000萬美元左右，例如「New Balance」將擴大合約規模，可能推出一系列聯名新鞋或服裝。巴列羅表示，「沒有任何頂尖運動員做過這種事，當他提案時，我查過沒有相似的案例。我已經和他合作7年，我對他的做法不感到驚訝，因為他總是走一條與眾不同的道路。」

文末引用消息人士的說法，大谷希望在合約中添加一些條款，確保道奇兌現承諾，利用他省下的錢打造具競爭力的球隊，對此，巴列羅沒透露相關細節。