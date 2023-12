美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平 9日證實,他已與洛杉磯道奇 隊簽下價值7億美元、為期10年的創紀錄合約。

奧克蘭運動家過去10年全隊薪資總額為6.67億美元,NBA湖人隊球星詹姆斯22年生涯總薪資收入4.82億美元。

法新社報導,大谷翔平在Instagram上發文證實,「我決定選擇道奇隊作為我效力的下個球隊。」

美聯社也報導,大谷翔平在洛杉磯天使隊效力6個賽季後,將在當地延續他的職業生涯。

大谷翔平的經紀人巴雷羅(Nez Balelo)透過聲明宣布,「對於一位獨一無二、創造歷史的球員來說,這也是一份獨一無二、創造歷史的合約。大谷很期待開始(與道奇隊)合作,他的合約結構反映出雙方真正的承諾,以確保彼此獲得長期成功。」

