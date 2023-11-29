MLB／洋基爭取山本由伸 空下18號球衣「等你來穿」

山本由伸在日職已無需再證明自己。（美聯社）

洋基 隊搶山本由伸布局超過一整年？根據大聯盟官網報導，今年洋基隊整年沒有穿過18號球衣，這個背號在日本 有「王牌投手」意義，為的就是要表現對山本的尊重和誠意。

山本由伸剛加入日職時身著43號球衣，2019年破繭而出並奪下防禦率王後，隔年接手象徵王牌的18號球衣，並在這4年間完全「屠殺」洋聯打者，日職生涯累計70勝29敗，防禦率低到只有1.82，本季防禦率更是生涯最低的1.21。

洋基上一位穿18號球衣的是2022年的班寧坦迪（Andrew Benintendi），今年則沒有人使用，過去曾效力洋基3個賽季的黑田博樹穿過這個背號，2014年加盟洋基的田中將大在樂天隊時期也披18號球衣，但當時出於對前輩黑田的尊重而改穿19號。

不只如此，「平成怪物」松坂大輔當年重磅加盟紅襪時也指定18號，前田健太在合約中更有相關註明，不管是道奇 還是雙城時期都穿18號，顯見這個背號對日本投手的特殊意義。

過去一年來洋基始終將這個背號空下來，似乎也是傳遞「等你來穿上這個號碼」訊息，報導中寫道，雖然這對洋基來說是個小動作，但這份重視或許能在爭取山本由伸上收到奇效。