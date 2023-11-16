MLB／亞古納也全票獲選國聯MVP 攜手大谷創紀錄

亞古納獲全票肯定，成為今年國聯MVP。（美聯社）

大谷翔平 以全票獲選美聯MVP，無獨有偶，國聯MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）也是全票獲選，成為史上第一次兩聯盟MVP都獲得全美棒球記者協會（BBWAA）的一致肯定。

大聯盟自1931年起開始票選年度最有價值球員，加上今年兩名得主，僅21人獲得全票通過，勇士 隊球星亞古納拿下全數30張第1名選票，擊敗貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）。

亞古納今年球季寫下無與倫比的紀錄，敲出41轟還跑出國聯最多的73盜，成為史上第一位進入「40轟、70盜」俱樂部的成員，甚至連「30轟60盜」「40轟50盜」也都僅有他一名成員。

亞古納在上壘率4成16、OPS 1.012、217支安打、149分得分也都是國聯第一，3成37的打擊率在全大聯盟僅次於阿拉斯（Luis Arraez）的3成54。

2018年亞古納曾獲選國聯新人王，隔年在國聯MVP票選獲得第5，雖然2021年遭受右膝前十字韌帶斷裂（ACL）的大傷，只能看著隊友拿下世界大賽 冠軍，但他從復健中站起，今年球季強勢反彈打出MVP賽季。