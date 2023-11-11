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MLB／大谷2奪銀棒獎 距一朗日籍選手紀錄差1座

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平。（Getty Images）
大谷翔平。（Getty Images）

大聯盟公布銀棒獎得主，大谷翔平無意外在美聯指定打擊位置上脫穎而出，生涯第二度拿下這座獎項，距離鈴木一朗保有的日籍選手最多三度銀棒獎紀錄只差一座。

銀棒獎由大聯盟各隊教練團票選產生，給予各位置攻擊表現頂尖的選手肯定。此外，今年首度增設的團隊獎項，同時採計數據和球迷投票，最終由美聯遊騎兵、國聯勇士隊獲獎。

大谷本季以3成04打擊率敲出151支安打、44轟、95分打點，握有上壘率0.412、整體攻擊指數1.066，大聯盟官網報導中特別提到，「他在完成這些數據的同時，還是一位頂尖先發投手。」

大谷繼2021年再奪銀棒獎，生涯第二度獲獎，而日籍選手紀錄為鈴木一朗在2001、07、09年三度獲獎。

兩聯盟共計16隊上榜，其中以勇士隊入選最多，包括一壘手歐森（Matt Olson）、三壘手萊里（Austin Riley）、外野手亞古納（Ronald Acuña Jr. ），道奇隊外野手貝茲（Mookie Betts）第六度獲獎，則是這次名單中獲獎次數最多的選手。

此外，大聯盟冬季會議行程9日提前喊卡，參與的300名球團人員及經紀代表，其中有超過30人腸胃不適、嘔吐，因此大聯盟官方緊急宣布會議取消，大谷翔平的動向可能也要晚點才能繼續討論。

今年季後最大重點就是大谷翔平的下一步，只不過隨著冬季會議提前終止，討論暫緩，但接下來與經紀人的會談預計採取視訊會議方式，第二階段則預計在12月4日到7日再次啟動。

大聯盟公布國聯銀棒獎得主，哈波在指定打擊位置勝出。（取材自X平台）
大聯盟公布國聯銀棒獎得主，哈波在指定打擊位置勝出。（取材自X平台）
大聯盟公布美聯銀棒獎得主，大谷翔平二度獲獎。（取材自X平台）
大聯盟公布美聯銀棒獎得主，大谷翔平二度獲獎。（取材自X平台）

大谷翔平 勇士 鈴木一朗

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