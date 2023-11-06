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MLB／天使獨家交涉時間到點 大谷正式上架接各隊電話

記者陳宛晶／即時報導
天使隊握有的獨家交涉時間落幕，現在起，所有30隊都能展開與大谷翔平的接洽。（美聯社）
天使隊握有的獨家交涉時間落幕，現在起，所有30隊都能展開與大谷翔平的接洽。（美聯社）

天使隊握有的獨家交涉時間落幕，現在起，所有30隊都能展開與大谷翔平的接洽，他的落點成為今冬最大關注焦點，CBS官網排名30隊搶下大谷的可能性，道奇隊位居第一，天使則被放在「機率渺茫」的分類裡。

天使「獨享」的議約期間到當地時間6日下午5點，如今時間到點，大谷無意外仍是自由之身，天使趕在期限前正式提出合格報價，若大谷接受就是明年的1年2032.5萬美元合約，但他勢必會拒絕，進入自由市場，等待大批買家帶著鈔票上門，若最終他與其他球隊簽約，天使將能得到選秀補償。

CBS分析大谷翔平的自由球員落點，排名30隊可能性，被歸屬在機率是0%的球隊包括運動家、皇家、白襪、洛磯、海盜、國民、馬林魚隊，「機會渺茫」則是守護者、釀酒人、光芒、金鶯、老虎、天使隊，可能性再高一點點的則是雙城、響尾蛇、紅雀、教士隊，應會納入考慮為紅人、紅襪、費城人隊，其餘10隊被放在一線競爭名單，前3名依序是道奇、大都會、巨人隊。

報導中提到，天使的可能性其實很難界定，一方面他們比誰都了解大谷，也希望可以留下他，但另一方面是大谷想要贏，而天使已經讓大谷和楚奧特（Mike Trout）一起浪費了6年光陰，大谷回歸天使的可能性雖不是0%、但很接近。

天使 大谷翔平 道奇

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