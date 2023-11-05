MLB／封王遊行 遊騎兵席格不忘揶揄太空人

席格在典禮最後高舉冠軍獎盃。（路透）

遊騎兵奪隊史63年首座世界大賽 冠軍，在主場周邊展開封王遊行時，湧進約70萬人到場同慶，而新科世界大賽MVP席格（Corey Seager）在典禮尾聲用嘲諷太空人 的一段話，為這場盛宴畫下完美句點。

剛成為奪下2座世界大賽MVP、且分別在兩聯盟獲獎成史上第一人的席格，在最後登台演說，「這感覺很棒，但我只有一句話想說，每個人都想知道如果遊騎兵沒贏得世界大賽冠軍會怎樣，但我想我們永遠都不會知道了。」

語畢獲得全場熱烈歡呼，球迷都知道席格是在嘲諷太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman），當時太空人在例行賽最後一天超越遊騎兵奪下美聯西區冠軍後，布萊格曼在休息室慶祝時說：「每個人都在想如果太空人沒拿到分區冠軍會如何，我想我們永遠不會知道了。」

遊騎兵陣中有不少球員是第一次體驗封王遊行，但對68歲老教頭波奇（Bruce Bochy）來說已不是新鮮事，過去他是巨人偶數年3冠傳奇的主帥，這是他第4次參與奪冠遊行。不過他表示即使已經過了多年，自己還是很懷念這一刻，尤其這座城市已經歷好幾個失敗賽季，現在終於終結冠軍荒，希望能夠因此激勵球迷。

此外波奇透露自己的孫女也在遊行行列，開心的說想「再來一次」，這點他完全同意，「因為我也想再體驗一次。」