MLB／凱利7局壓制、打線16安 響尾蛇世界大賽逼平遊騎兵

響尾蛇隊先發投手凱利28日威風八面。（Getty Images）

響尾蛇隊27日臨到勝利門前被反咬，28日在咬住遊騎兵隊後持續釋放毒液，先發投手凱利（Merrill Kelly）演出7局僅失1分精采壓制，打線16支安打狂攻，終場以9：1贏球，兩隊在世界大賽 前兩場各取1勝。

遊騎兵由蒙戈馬利（Jordan Montgomery）先發，投6局被敲9安打、失4分，3局上挨了摩雷莫（Gabriel Moreno）陽春砲，范姆（Tommy Pham）二壘打、小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）一壘打串聯再下一城。

蒙戈馬利續投到第7局，湯瑪斯（Alek Thomas）二壘打開路，老將隆戈利亞（Evan Longoria）補上安打，響尾蛇擴大為3：1領先，也在這一棒打退蒙戈馬利，後續隆戈利亞也靠卡洛爾（Corbin Carroll）安打跑回分數。

響尾蛇在最後兩局持續攻城掠地，第8局馬提（Ketel Marte）在滿壘時敲出安打、挹注2分打點，也藉這一安推進季後賽 連18場敲安，獨占大聯盟紀錄。

響尾蛇狂掃16支安打，范姆單場4安打最搶眼；此外，開轟的摩雷莫23歲256天，響尾蛇今年季後賽「U23」選手已累積12轟，超越2015年小熊隊的11轟。

凱利開賽連續解決11人次，直到第4局才被卡特（Evan Carter）敲出第1支安打，唯一失分是在第5局因蓋佛（Mitch Garver）陽春砲掉分，最終先發7局僅被敲3安打、失1分，送出9次三振。