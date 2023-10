MLB／太空人對賈西亞報復式觸身球？ 兩隊教頭都有話要說

美聯冠軍賽第五戰,太空人 靠著亞土維(Jose Altuve)第9局的逆轉3分砲贏球聽牌,但焦點全在第8局太空人對賈西亞(Adolis Garcia)疑似「報復式觸身球」、引爆板凳清空的衝突,讓兩隊總教練都很不高興有話要說。

這事件發生在太空人逆轉前的8局下,輪到在6局下敲出逆轉3分砲、幫遊騎兵取得4:2領先的賈西亞,但看到的第一球就遭到太空人後援投手阿布瑞尤(Bryan Abreu)觸身球招呼,,認定是「報復」行為的他馬上找捕手馬度納多(Martin Maldonado),當然也導致雙方板凳清空,阿布瑞尤跟太空人教頭貝克(Dusty Baker),遊騎兵的賈西亞都被驅逐出場。

這起衝突讓比賽中斷了12分鐘,或許因此影響了遊騎兵終結者勒克萊爾(Jose Leclerc)的節奏,九局上遭到亞土維轟出逆轉3分砲,太空人「拐氣」成功贏球聽牌。

Adolis Garcia gets drilled after his HR and the benches clear in Texas pic.twitter.com/ABJj0SGxbf