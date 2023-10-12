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MLB／哈波雙響砲領銜 費城人6轟退勇士聽牌

記者藍宗標／綜合報導
哈波是費城人致勝的功臣。（Getty Images）
哈波是費城人致勝的功臣。（Getty Images）

費城人隊11日重返主場，對勇士隊進行分區系列賽第3戰，在爆滿45798名球迷前出現6支全壘打，寫下隊史季後賽新紀錄，哈波（Bryce Harper）、卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）都轟出雙響砲，以10：2大勝，系列賽2勝1敗領先，連續兩年闖進國聯冠軍賽只差1勝。

來源：X平台

勇士3局上靠奧比斯（Ozzie Albies）安打攻下全場第1分，費城人3局下火力全開，卡斯特蘭諾斯轟出陽春砲追平比數，哈波追加3分砲逆轉戰局，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）二壘打再攻下兩分，以6：1領先。

來源：X平台

哈波維持好手感，5局下又轟出陽春砲，系列賽第3轟、生涯在季後賽第13轟出爐。

勇士6局上靠阿西亞（Orlando Arcia）安打追回1分，但6局下透納（Trea Turner）轟出陽春砲，費城人8：2領先。

費城人全壘打火力不斷，8局下卡斯特蘭諾斯、馬許（Brandon Marsh）連續轟出陽春砲，單場6轟追平大聯盟季後賽紀錄，終場8分之多大勝。

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）先發5.2局，被揮出6支安打、失兩分，飆出9次三振，繼5日對馬林魚隊先發7局無失分後，季後賽2連勝。

卡斯特蘭諾斯擊出雙響砲。（Getty Images）
卡斯特蘭諾斯擊出雙響砲。（Getty Images）

勇士先發投手愛德（Bryce Elder）只投2.2局，被揮出5支安打，失6分吞敗，5名投手被揮出11支安打竟有6轟，完全敗在費城人的全壘打火力。

費城人去年在分區系列賽3勝1敗淘汰勇士，粉碎勇士挑戰世界大賽2連霸的美夢，晉級國聯冠軍賽後，再以4勝1敗扳倒教士隊，以國聯外卡第3的身分封王，寫下空前紀錄，最後在世界大賽2勝4敗不敵太空人隊。

哈波是費城人致勝的功臣。（Getty Images）
哈波是費城人致勝的功臣。（Getty Images）

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