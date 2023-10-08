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MLB／韋蘭德季後賽第17勝到手 太空人系列賽搶首勝

記者藍宗標／綜合報導
韋蘭德先發6局無失分，季後賽第17勝到手。（Getty Images）
韋蘭德先發6局無失分，季後賽第17勝到手。（Getty Images）

大聯盟季後賽邁入第2輪，分列系列賽7日開打，4組對戰組合中，衛冕世界大賽冠軍的太空人隊在主場迎戰雙城隊，「鳳還巢」的40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）一站上場就是紀錄，而柯瑞亞（Carlos Correa）對決前東家更是直言「系列賽結束後才是朋友」；韋蘭德先發6局無失分，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轟出雙響砲，以6：4搶下首勝。

影音來源：YouTube

大聯盟季後賽美聯、國聯分區系列賽7日開打，4組對戰組合中，以太空人與雙城隊之戰最吸睛，「鳳還巢」的韋蘭德（Justin Verlander）一站上場就是紀錄，而柯瑞亞（Carlos Correa）對決前東家更是直言「系列賽結束後才是朋友」。

太空人主場湧進爆滿4萬3024名觀眾，韋蘭德用93球完成6局任務，被揮出4支安打、保送3次，投出6次三振，生涯在季後賽35場先發奪下17勝。

太空人開路先鋒亞土維（Jose Altuve）1局下面對雙城先發投手歐柏（Bailey Ober)）投出第1球，就把92英里速球轟成左外野全壘打。

亞土維去年季後賽開賽連續23次打數掛零，今年締造個人在季後賽第1支首局首打席全壘打紀錄，季後賽第24支全壘打出爐，只落後紅襪隊退役球星拉米瑞茲（Manny Ramirez）5支，史上排名第2，在第1局累積8轟更是史上第1。

歐柏只投3局，被揮出4支安打、失3分，包括艾瓦瑞茲3局下兩分砲；前田健太接手兩局，再被揮出4支安打、失兩分，也讓太空人打完前6局5：0領先。

雙城7局上展開反攻， 波蘭柯（Jorge Polanco）從太空人第2任投手內瑞斯（Hector Neris）的手中轟出3分砲，路易斯（Royce Lewis）追加陽春砲，追成只差1分。

艾瓦瑞茲7局下再轟陽春砲，幫助太空人領先兩分，維持優勢到比賽結束。

太空人 季後賽 柯瑞

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