MLB／不愧是王牌 惠勒6.2局失1分 費城人外卡首戰搶勝

費城人王牌惠勒就是猛，外卡首戰對馬林魚6.2局僅失1分，另有8次三振。（美聯社）

費城 人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）季後賽 就是猛，3日在國聯外卡系列賽先發對上馬林魚隊，6.2局僅失1分，另有8次三振，幫助球隊以4：1搶下首勝，個人也逼近一項隊史紀錄。

惠勒被敲出5支安打，從連抓6個出局數開始，到3局上才被敲出首安，但一路投到6局都沒讓對手站上得點圈，直到7局上才被貝爾（Josh Bell）敲出二壘打，2出局後又被連敲2安才掉分，費城人隊換投解除危機。

惠勒6.2局僅失1分，去年才初嚐季後賽滋味的他，個人生涯季後賽已經累積3次投出6局以上、失分1分以下的比賽，並列隊史第三多，僅次於卡爾頓（Steve Carlton）、漢默斯（Cole Hamels）的4次。

費城人隊打線則是在3局下就先靠波姆（Alec Bohm）的二壘打得分，4局下史托特（Bryson Stott）、帕奇（Cristian Pache）的2支安打各添1分，卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）8局下的二壘打又追加1分。

費城人隊下一戰將推出諾拉（Austin Nola）先發，期待在3戰2勝的外卡系列賽中脫穎而出，朝衛冕國家聯盟冠軍邁進，進而挑戰隊史2008年後首座世界大賽 冠軍。